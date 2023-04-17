17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2023 13:38
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sirkeci'de ziyarete açıldı. Ziyarete gelen vatandaşları yaşadıkları duyguları A Haber canlı yayınında anlattı. Bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Bir vatandaş ise HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. CHP lideri için "Hainlerin işi yok burada" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğluna sert tepki: Hainlerin işi yok burada! KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: HAİNLERİN İŞİ YOK BURADA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fikirtepe’de anahtar teslim günü!
Fikirtepe'de anahtar teslim günü!
YSK seçmen sayısını açıkladı
YSK seçmen sayısını açıkladı
Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Hainlerin işi yok burada!
Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hainlerin işi yok burada!
TBMM’den çocuklar için özel etkinlik
TBMM’den çocuklar için özel etkinlik
Askeri üslere saldırı! Karşılığı verildi
Askeri üslere saldırı! Karşılığı verildi
Sert tepki: Biden’ın vagonları!
Sert tepki: Biden'ın vagonları!
A Haber TCG Anadolu’da!
A Haber TCG Anadolu'da!
İstanbul finansın merkezi oluyor!
İstanbul finansın merkezi oluyor!
7’li koalisyonda kriz bitmiyor!
7'li koalisyonda kriz bitmiyor!
Özal’ın ölümünün 30. yılı
Özal'ın ölümünün 30. yılı
Yeni emeklilik sisteminin şifreleri!
Yeni emeklilik sisteminin şifreleri!
Seçim startı yarın
Seçim startı yarın
Daha Fazla Video Göster