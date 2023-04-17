TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sirkeci'de ziyarete açıldı. Ziyarete gelen vatandaşları yaşadıkları duyguları A Haber canlı yayınında anlattı. Bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Bir vatandaş ise HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. CHP lideri için "Hainlerin işi yok burada" ifadelerini kullandı.