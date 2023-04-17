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TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sirkeci'de ziyarete açıldı. Ziyarete gelen vatandaşları yaşadıkları duyguları A Haber canlı yayınında anlattı. Bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Bir vatandaş ise HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. CHP lideri için "Hainlerin işi yok burada" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:07
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TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.

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TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren o noktaya akın etti.

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TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları canlı yayında aktardı.

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TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Vatandaşlar yaşadıkları heyecanı A Haber canlı yayınında paylaştı.

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TCG Anadolu’yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!

Kimi gözyaşlarını tutamadı kimi ise milli projelerin karşısında saf tutan muhalefete sert tepki gösterdi.

İşte vatandaşların o açıklamaları;