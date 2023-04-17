17 Nisan 2023, Pazartesi
TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vatan hainlerinin işi yok burada!
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sirkeci'de ziyarete açıldı. Ziyarete gelen vatandaşları yaşadıkları duyguları A Haber canlı yayınında anlattı. Bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Bir vatandaş ise HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. CHP lideri için "Hainlerin işi yok burada" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:07
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