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TCG Anadolu'ya yoğun ilgi devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2023 12:20
Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'ya yoğun ilgi devam ediyor. A haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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TCG Anadolu'ya yoğun ilgi devam ediyor
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