17 Şubat 2024, Cumartesi
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TCG Anadolu’nun ardından yeni hamle! İşte yerli ve milli uçak gemisinin özellikleri!
Türkiye, Savunma Sanayii alanındaki atılımlarına bir yenisini ekliyor. Başkan Erdoğan'ın geçen yıl 29 Ekim'de verdiği talimat üzerine TCG Anadolu'nun ardından yeni yerli ve milli uçak gemisi için tasarım faaliyetlerine başlandı. Sevindirici haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.