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TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı

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Giriş: 07.06.2023 21:38
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaştığı videoda, TSK’nın TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı ve karaya çıkarma yapıldığı anlara yer verildi.
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