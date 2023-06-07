07 Haziran 2023, Çarşamba
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TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaştığı videoda, TSK’nın TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı ve karaya çıkarma yapıldığı anlara yer verildi.