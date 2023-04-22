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TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu! Kuyruğun sonunu görebilmek mümkün değil... Vatandaş A Haber'de anlattı: Gururun simgesi

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 11:54
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan aktardı.
Bu kuyruk gururun simgesi! BU KUYRUK GURURUN SİMGESİ!

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