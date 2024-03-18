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TCG Anadolu öncülüğünde zafer geçişi! SoloTürk Çanakkale semalarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 14:42
Çanakkale Zaferi’nin 109 yılında anma töreni düzenleniyor. TCG Anadolu önderliğinde Boğaz’dan geçiş yapıldı. SoloTürk’te de Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.
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