23 Nisan 2023, Pazar
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TCG Anadolu Boğaz'dan geçti
Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi drone kamerası ile görüntülendi. MSB sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan hareket ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı. İlk seferine çıkan gemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşları selamladı.