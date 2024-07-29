29 Temmuz 2024, Pazartesi
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TBMM'de Mavi Vatan gerginliği! Hulusi Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı: Parçalamak isteyenleri çukurlara gömdük
CHP'li Namık Tan'ın Türkiye'nin denizlerde ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini "masal" olarak nitelemesinin ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Tan'a sert sözlerle yüklendi. TBMM'de konuşan Akar "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan bazıları denizlerde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullandı. Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı.