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TBMM'de HDP'li vekil Semra Güzel için karar! Dokunulmazlığı kalkacak mı?

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Giriş: 17.02.2022 18:49
Son dakika haberi... Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. Peki HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı kalkacak mı? Son söz TBMM Genel Kurulun'da... Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosya yönünden dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Komisyon Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Komisyon raporunu Pazartesi günü Genel Kurul'a gönderecek ve Güzel'in dokunulmazlığını kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığını söyleyerek, "Serbest tartışma imkanı sağladık. Herkes kendi görüşünü ifade etti ve kendi kararlarını verdiler" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'a ne zaman gelir sorusuna Beyazıt, "Raporumuzu pazartesi günü Genel Kurul'a göndereceğiz. Genel Kurul'un kendi çalışmaları, prensipleri içerisinde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

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