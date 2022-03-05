05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM'de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu

TBMM'de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2022 18:59
Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, olaylar sonrası TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdiğini açıkladı. İşte detaylar...
TBMM’de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu
TBMM'de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu
Savaş önce siber saldırılarla başladı!
Savaş önce siber saldırılarla başladı!
Bombalanma anı A Haber kamerasında!
Bombalanma anı A Haber kamerasında!
Rusya savaşa nasıl sürüklendi?
Rusya savaşa nasıl sürüklendi?
Gerçek ateşkes mümkün mü?
Gerçek ateşkes mümkün mü?
A Haber sıcak bölgede! İrpin’de art arda patlamalar
A Haber sıcak bölgede! İrpin’de art arda patlamalar
Bakan Çavuşoğlu’ndan ateşkes açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes açıklaması
Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Başkan Erdoğan yarın Putin ile görüşecek!
Başkan Erdoğan yarın Putin ile görüşecek!
Batı’ya güvendi ülkesi işgal altına alındı!
Batı’ya güvendi ülkesi işgal altına alındı!
Rusya nereye kadar gidecek?
Rusya nereye kadar gidecek?
TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri’nin en büyüğü!
TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü!
Daha Fazla Video Göster