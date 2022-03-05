05 Mart 2022, Cumartesi
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TBMM'de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu
Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, olaylar sonrası TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdiğini açıkladı. İşte detaylar...