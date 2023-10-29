TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu. " Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere." diyen Kurtulmuş, "Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir." ifadelerini kullandı.

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