29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2023 15:56
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu. " Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere." diyen Kurtulmuş, "Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak
"Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak"
Gazze’nin altındaki Gazze: Tüneller
Gazze'nin altındaki Gazze: Tüneller
Başkan Erdoğan Tokayev ile görüştü
Başkan Erdoğan Tokayev ile görüştü
Katillerin askeri sevkiyatı sürüyor
Katillerin askeri sevkiyatı sürüyor
Katil İsrail’in katlettiği çocuklar
Katil İsrail'in katlettiği çocuklar
Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
Enkazda sıkışan bebek son anda kurtarıldı
Enkazda sıkışan bebek son anda kurtarıldı
100. yılda TOGG konvoyu
100. yılda TOGG konvoyu
Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor!
Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor!
Bölgedeki tek ülkeyiz! Gazze’ye yardım eli
Bölgedeki tek ülkeyiz! Gazze'ye yardım eli
SoloTürk’ten gösteri uçuşu!
SoloTürk'ten gösteri uçuşu!
Dünyanın gözü önünde katliam
Dünyanın gözü önünde katliam
Daha Fazla Video Göster