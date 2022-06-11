11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibi Bursa yolunda kaza yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibi Bursa yolunda kaza yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 16:53
Bursa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin olduğu araç, aşırı yağış sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazada iki koruma polisi ve iki özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. Mustafa Şentop olay sonrası hastaneye giderek yaralananları ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Şentop’un ekibi kaza yaptı
Mustafa Şentop'un ekibi kaza yaptı
İBB’nin araçları kime hizmet ediyor?
İBB’nin araçları kime hizmet ediyor?
Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
İtalya’da düşen helikopter pilotaj hatası mı?
İtalya'da düşen helikopter pilotaj hatası mı?
Antalya’da orman yangını!
Antalya’da orman yangını!
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
A Haber ekibine taciz ateşi!
A Haber ekibine taciz ateşi!
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
HDK operasyonunda HDP’liler tutuklandı
HDK operasyonunda HDP'liler tutuklandı
Daha Fazla Video Göster