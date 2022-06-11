TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibi Bursa yolunda kaza yaptı

Bursa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin olduğu araç, aşırı yağış sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazada iki koruma polisi ve iki özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. Mustafa Şentop olay sonrası hastaneye giderek yaralananları ziyaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN