11 Haziran 2022, Cumartesi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibi Bursa yolunda kaza yaptı
Bursa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin olduğu araç, aşırı yağış sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazada iki koruma polisi ve iki özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. Mustafa Şentop olay sonrası hastaneye giderek yaralananları ziyaret etti.