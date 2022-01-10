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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Semra Güzel’in teröristle fotoğrafına tepki: Dokunulmazlığın kaldırılması gerektiği kanaatindeyim

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 14:05
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tek tek ortaya çıkan HDP'de vekiller de deşifre oluyor. Öldürülen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.
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