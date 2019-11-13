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13.11.2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Levent Eke aktardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin milletvekillerinin önerilerini alan Şentop, aynı kapsamda Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor.

Dün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı ziyaret eden Şentop, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Görüşme, saat 17.30'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleşecek.

TBMM Başkanı Şentop'un, diğer partilerin grup başkanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor.

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