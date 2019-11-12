Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu! Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, “Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.” açıklamasında bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan imzaladı!
- YPG safında dikkat çeken isim!
- İngiliz ajanın ölümüyle ilgili o ülkeye şok suçlama!
- Düğmeye basıldı! Polis 16 kişinin peşinde
- Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi kritik açıklamalar
- Hükümetten öğretmenlere indirim müjdesi
- İzmir'de PKK'ya eş zamanlı baskın!
- Yargıya sızma kumpası! 19 ilde baskın
- 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru o ilimizin oldu
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama
- Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru Çorum'un!
- Aksaray'da korkunç olay! Arkadaşının başına demir sopayla vurarak öldürdü
- YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!