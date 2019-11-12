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Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu! Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
ERDOĞAN'IN AVUKATI: KILIÇDAROĞLU TAZMİNAT ÖDEYECEK!

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın avukatı , “Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.” açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı , Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı 'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.



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