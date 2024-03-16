TB2’ler Maldivler’de törenle göreve başladı! Bayraktar TB2 Maldivler semalarında

Sahada gösterdiği üstün performans ile ihracat rekorları kıran Bayraktar TB-2'lerin, son durağı Maldivler oldu. Transferi yakın zamanda tamamlanan TB2'ler, Cumhurbaşkanı Muizzu'nun katıldığı törenle göreve başladı. Konuşmasında Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Maldivler lideri, Türkiye ile savunma iş birliğinin artırılacağını söyledi.

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