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Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat! Sahte internet siteleri vatandaşları mağdur ediyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 25.04.2024 13:02
Tatil için erken rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları, sahte internet siteleri nedeniyle mağdur olabiliyor. Peki bu konuda nelere dikkat edilmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan TÜRSAN Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan verdi.
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