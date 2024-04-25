25 Nisan 2024, Perşembe
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Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat! Sahte internet siteleri vatandaşları mağdur ediyor
Tatil için erken rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları, sahte internet siteleri nedeniyle mağdur olabiliyor. Peki bu konuda nelere dikkat edilmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan TÜRSAN Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan verdi.