Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci A Haber'de: Patates ve soğan fiyatı daha da düşecek

Deprem bölgesindeki çiftçiye hangi destekler veriliyor? Hububat ürünleri ithalatına gümrük vergisi ne anlama geliyor? Patates ve soğan fiyatındaki dalgalanmanın sebebi ne? Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, üretimde sıkıntı olmadığını belirterek "Patates ve soğan fiyatlarının daha da düşeceğini göreceğiz" dedi.

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