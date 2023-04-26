26 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci A Haber'de: Patates ve soğan fiyatı daha da düşecek
Deprem bölgesindeki çiftçiye hangi destekler veriliyor? Hububat ürünleri ithalatına gümrük vergisi ne anlama geliyor? Patates ve soğan fiyatındaki dalgalanmanın sebebi ne? Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, üretimde sıkıntı olmadığını belirterek "Patates ve soğan fiyatlarının daha da düşeceğini göreceğiz" dedi.