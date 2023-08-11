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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan önemli açıklamalar: Hedefimiz üreticiyi güçlendirmek

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 12:34
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı televizyon ve gazete temsilcilerine önemli açıklamalar yaptı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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