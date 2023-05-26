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Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün! Rehavetin önüne nasıl geçilecek?

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 14:58
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla milyonlarca seçmen pazar günü tekrar sandığa gidecek.  AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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