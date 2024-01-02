Tarihe geçecek bir kaza oldu! A Haber canlı yayınında uzmanlar olayı değerlendirdi

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Yangının iki uçağın çarpışması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, Japonya Havalimanı yetkilileri yanan uçakta yolcuların ve mürettebatın hepsi tahliye edildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Mühendis Pilot Ahmet İzgi konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet İzgi: Havalimanına yaklaşırken önce radarla görüşülür sonra kuleye bağlanılır. Tek pist var ise pist başka hiçbir uçağın girmemesi ve pistte bulunmaması lazım. Çok yüksek ihtimalle pilotaj veya kule hatasıyla bir başka uçak iniş hattına girmiş görünüyor. O saatten sonra inişe geçen pilotun yapabileceği bir şey yok ve çarpmış.

Bu tarihe geçecek bir kaza oldu 367 yolcu ve 12 mürettebatın burnu bile kanamadan atlatılan bir kaza oldu. Gerçekten güvenlik uzmanlarının videoları öğrencilerine izletmesi lazım.