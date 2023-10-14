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Tanklar katliam için hazırlanıyor! Göç etmeyen sivillere ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 12:46
İsrail sivillerin tahliyesi için saat 16.00’ya kadar süre verdi. Bunun yanından tahliye için gösterilen noktalar ise havadan-karadan-denizden vuruluyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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