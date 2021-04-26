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Tam kapanma gelir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! İstanbul için korkutan açıklama

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 10:53
Güncelleme:26.04.2021 11:38
2 haftalık kısmi kapanma süreci sona eriyor, gözler ise Kabine toplantısına çevrildi. Peki tam kapanma kararı çıkacak mı? Tedbirler daha da sıkılaştırılır mı? Vaka sayılarında son durum ne? Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "hala sayılarımız ciddi oranda yüksek. O nedenle de en azından ben bilimsel olarak önerdiğim tam kapanma" dedi.
Tam kapanma gelir mi? TAM KAPANMA GELİR Mİ?
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