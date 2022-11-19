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Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.11.2022 14:23
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı.
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