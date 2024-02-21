Taksicilere ‘acil uyarı’ sistemi!

Taksicilere yönelik şiddet haberleri son günlerde ekranlarınıza getiriyoruz. İzmir şoförler ve otomobilciler esnaf odası ise bu tür olayların engellenmesi için bir sistem kurdu. Acil durum uyarı sistemi sayesinde hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliği sağlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN