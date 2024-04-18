18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Taksici katilinin yakalanma anı A Haber'de

Taksici katilinin yakalanma anı A Haber'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 13:45
İstanbul Sarıyer'de bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edilen taksici hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın yakalanma anlarına ait görüntülere A Haber ulaştı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksici katilinin yakalanma anı A Haber’de
Taksici katilinin yakalanma anı A Haber'de
İsrail 30 Nisan’ı mı bekliyor?
İsrail 30 Nisan’ı mı bekliyor?
A Haber facianın yaşandığı noktada
A Haber facianın yaşandığı noktada
Ayşegül Biçer: Şehirlerimizi PKK’lılara teslim etmeyeceğiz
Ayşegül Biçer: Şehirlerimizi PKK'lılara teslim etmeyeceğiz
MSB’den Kürecik açıklaması
MSB'den Kürecik açıklaması
DHKP-C’li teröristin yakalandığı anlar!
DHKP-C’li teröristin yakalandığı anlar!
Tokat 4,7 ve 4,1 ile sallandı!
Tokat 4,7 ve 4,1 ile sallandı!
Kaçak kazı faciası: 3 ölü
Kaçak kazı faciası: 3 ölü
CHP’deki para sayma skandalı!
CHP'deki para sayma skandalı!
Kıskaç-12 operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Kıskaç-12 operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Haniye Türkiye’ye geliyor!
Haniye Türkiye'ye geliyor!
Oded Yiyon planı! İşte hedefteki ülkeler
Oded Yiyon planı! İşte hedefteki ülkeler
Daha Fazla Video Göster