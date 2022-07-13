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Tahıl koridoru neden önemli? Tahıl koridorunda düğüm çözülecek mi?

A Haber
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Giriş: 13.07.2022 16:43
Güncelleme:13.07.2022 17:11
Tahıl krizinim çözümü için Rus ve Ukrayna'dan Türkiye'ye "hazırız" mesajı gelmişti. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Öte yandan İran'da 19 Temmuz'da üçlü zirve yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli değerlendirdi.
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