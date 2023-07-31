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Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Kemal Olçar'ın öne çıkan sözleri:
"Rusya'nın bu savaş başladıktan sonra sadece görüşebildiği lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Putin de yapmış olduğu açıklamalarla bunu teyit etmiş oldu. Tahıl koridorunda imza atılan mutabakat şartlarının yerine getirilmediğini görüyoruz. Daha doğru Putin bunu böyle görüyor. Amanyok koridoru halen kapalı. Tahılın yüzde 65'i Avrupa'ya yüzde 2,5 oranında ise Afrika'ya gitmiş durumda.
Bunun yanında Putin, Karadeniz'de Rus askeri savaş gemilerine yapılan saldırıları ve Kerç Boğazı'nı hedef alan bombaları gidip gelen gemilere bağladı. Putin'in elinde bulunan tahıl ve gübre istenilen düzeyde uluslararası piyasaya aktarılmış durumda değil. AB ve ABD hala kısıtlamalara gitme yolunda adımlar atıyor. Bunlar açıklanan ve çok ciddi hususular.
Türkiye'de bulunan ve Ukrayan'ya iade edilen Azov komutanları konusunun Putin'i ne kadar etkilediğini bilmiyoruz. İsveç konusunda onay süreçlerinin başlaması bir etkinlik yarattı mı onu da net olarak bilmiyoruz. Bu iki konu kolay şekkilde çözülecek başlıklar ancak diğer konular öyle durmuyor. Yakın vadede çözülecek gibi durmuyor. Tahıl koridoru sorunu çözülmezse eğer kıtlık, gıda fiyatlarının yükselmesi, dolaylı göçler ortaya çıkaracaktır. Bunun yanında kurulacak barış masasının da önüne geçecektir. Bu da Türkiye'nin arabuluculuğunu riske atar.
AB bunu hiç istemez çünkü işin içinde enerji probleminin çözülmesi var. AB savaşı başından beri onaylamıyor ama ABD durumun statik olarak devam etmesini istiyor. ABD bu konuda oldukça sabıkalı. Türkiye enerji konusunda transit ülke olmaktan çıktı terminal bir ülke haline geliyor."