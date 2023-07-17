17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tahıl anlaşmasının askıya alınması ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Tahıl anlaşmasının askıya alınması ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2023 12:57
Rusya'dan flaş tahıl koridoru açıklaması geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Tahıl koridoru anlaşması şimdilik durduruldu" ifadeleri kullanıldı. Son dakika gelişmesini A Haber’de değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talha Köse, “Tahıl anlaşması gerçekten bu Ukrayna krizinin başladığından beri geleceğe yönelik barış ümitleri taşıyan durumlardan bir tanesiydi. Anlaşmanın yenilenmemesi üzücü. Bu durumdan en çok ekonomik durumu kötü olan ülkeler etkilenecek.” derken gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Putin’in ana şartı buradan çıkan gemilerin Afrika’ya ve ihtiyacı olan ülkelere gitmesiydi. Putin Afrika’yı aç bırakmayacaklarını ifade etmişti. Rusya’nın burada ciddi yatırımları ve diplomatik girişimleri vardı. Anlaşma şartları yerine gelmedi. Gemiler Avrupa’ya gitti. Rusya anlaşmaya geri dönmek için de bir açık kapı bıraktı.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’in tahıl resti! Şartı belli
Putin'in tahıl resti! Şartı belli
Tahıl anlaşması askıya alındı!
Tahıl anlaşması askıya alındı!
Ciğerlerimiz yanıyor! Soruşturma başlatıldı
Ciğerlerimiz yanıyor! Soruşturma başlatıldı
Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı
Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı
Aşırı sıcaklar devam edecek mi?
Aşırı sıcaklar devam edecek mi?
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
21 helikopter, 9 uçakla müdahale
21 helikopter, 9 uçakla müdahale
3 ilde orman yangını!
3 ilde orman yangını!
CHP yangın yeri! Parti içinde kaset skandalı!
CHP yangın yeri! Parti içinde kaset skandalı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber’de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber'de
Erdoğan’dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı
Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı
PKK Necmettin öğretmeni şehit etti
PKK Necmettin öğretmeni şehit etti
Daha Fazla Video Göster