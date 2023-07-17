Tahıl anlaşmasının askıya alınması ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Rusya'dan flaş tahıl koridoru açıklaması geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Tahıl koridoru anlaşması şimdilik durduruldu" ifadeleri kullanıldı. Son dakika gelişmesini A Haber’de değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talha Köse, “Tahıl anlaşması gerçekten bu Ukrayna krizinin başladığından beri geleceğe yönelik barış ümitleri taşıyan durumlardan bir tanesiydi. Anlaşmanın yenilenmemesi üzücü. Bu durumdan en çok ekonomik durumu kötü olan ülkeler etkilenecek.” derken gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Putin’in ana şartı buradan çıkan gemilerin Afrika’ya ve ihtiyacı olan ülkelere gitmesiydi. Putin Afrika’yı aç bırakmayacaklarını ifade etmişti. Rusya’nın burada ciddi yatırımları ve diplomatik girişimleri vardı. Anlaşma şartları yerine gelmedi. Gemiler Avrupa’ya gitti. Rusya anlaşmaya geri dönmek için de bir açık kapı bıraktı.” ifadelerini kullandı.

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