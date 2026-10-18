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Giriş Tarihi:
18 Ekim 2026 09:41
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Selde kaybolanlar aranıyor
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp kişilere ulaşmak için yürütülen çalışmalardaki son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktarıyor.
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