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Selde kaybolanlar aranıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Selde kaybolanlar aranıyor

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp kişilere ulaşmak için yürütülen çalışmalardaki son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktarıyor.

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