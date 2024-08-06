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Suya 5 yılda yüzde 800 zam yapıldı! Vatandaştan İBB’ye su tepkisi

Suya 5 yılda yüzde 800 zam yapıldı! Vatandaştan İBB’ye su tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 11:02
İstanbul'da suya devasa zam gelmesinin ardından su faturaları astronomik rakamlara ulaştı. Su fiyatı doğal gaz fiyatının 5 katına ulaşarak dudak uçuklattı. Vatandaş gelen faturalara isyan etti.
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