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Suriyeli mülteciler ülkelerine nasıl dönecek? İşte Suriyelilerin dönüş planı

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşü için 8 aşamalı bir plan hazırlandı. Öncelik, siyasi ve askeri istikrarın sağlandığı Azez, Cerablus, Elbab, Telabyad ve Resulayn'da olacak. Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.
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