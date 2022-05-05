Suriyeli mülteciler ülkelerine nasıl dönecek? İşte Suriyelilerin dönüş planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşü için 8 aşamalı bir plan hazırlandı. Öncelik, siyasi ve askeri istikrarın sağlandığı Azez, Cerablus, Elbab, Telabyad ve Resulayn'da olacak. Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.

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