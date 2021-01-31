Dün Afrin bugün ise Azez... Suriye'de siviller hedef alan terör saldırılarında hareketlilik yaşanıyor. ABD'de Biden'ın göreve gelmesinin ardında Irak ve Suriye'de yaşanan saldırıların tesadüf olmadığını söyleyen Gazeteci Güngör Yavuzaslan, saldırıların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Yavuzaslan, DEAŞ terör örgütünün yeniden harekete geçirilmek istendiğini iddia etti. İşte o çarpıcı açıklamalar.

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