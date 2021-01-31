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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Suriye'de neler oluyor? Biden'ın göreve gelmesiyle saldırılar neden arttı? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar Suriye'de neler oluyor? Biden'ın göreve gelmesiyle saldırılar neden arttı? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar Giriş: 31.01.2021 16:55 Güncelleme:31.01.2021 16:55 Dün Afrin bugün ise Azez... Suriye'de siviller hedef alan terör saldırılarında hareketlilik yaşanıyor. ABD'de Biden'ın göreve gelmesinin ardında Irak ve Suriye'de yaşanan saldırıların tesadüf olmadığını söyleyen Gazeteci Güngör Yavuzaslan, saldırıların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Yavuzaslan, DEAŞ terör örgütünün yeniden harekete geçirilmek istendiğini iddia etti. İşte o çarpıcı açıklamalar. DİĞER