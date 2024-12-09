Suriye’de 13 yıl süren iç savaş nasıl kazanıldı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu. PKK ve YPG'yi büyük panik kaplarken Orta Doğu uzmanı Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise harita üzerinden 13 yıl süren iç savaşın nasıl kazanıldığını tek tek anlattı. İşte detaylar....