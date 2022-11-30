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Suriye sınırında hareketlilik var mı? ABD'den Pençe Kılıç açıklaması

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 09:19
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı an meselesi. Kara harekat öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sınır hattından son gelişmeleri aktardı.
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