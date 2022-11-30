30 Kasım 2022, Çarşamba
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Suriye sınırında hareketlilik var mı? ABD'den Pençe Kılıç açıklaması
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı an meselesi. Kara harekat öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sınır hattından son gelişmeleri aktardı.