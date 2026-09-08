Kızılay’a iftira atıp çadırları depoya saklamışlar

Deprem döneminde algı operasyonları yürüterek devlete karşı karalama kampanyası yapan çevrelere yönelik “Hani devlet yok, Ahbap vardı?” sorusu, yaşanan son gelişmeyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyon, akılalmaz bir yardım skandalını daha ortaya çıkardı. Asrın felaketinde mağdur olan depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye malzemesinin İzmit'teki depolarda kullanılmadan bekletildiği ortaya çıktı.