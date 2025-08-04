"Süreç Komisyonu" yarın toplanıyor! "Terörsüz Türkiye" komisyonu 51 üyeden oluşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında altını çizdiği terörsüz Türkiye hedefi için gözler bu hafta Meclis'te olacak. Terör örgütü PKK'lı bir grubun silah bırakmasının ardından sürecin yasal düzenlemesi için Meclis devreye giriyor. Siyasi parti temsilcileri yarın ilk toplantı için masaya oturmaya hazırlanıyor.

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