04 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Süreç Komisyonu" yarın toplanıyor! "Terörsüz Türkiye" komisyonu 51 üyeden oluşuyor
Süreç Komisyonu yarın toplanıyor! Terörsüz Türkiye komisyonu 51 üyeden oluşuyor

"Süreç Komisyonu" yarın toplanıyor! "Terörsüz Türkiye" komisyonu 51 üyeden oluşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2025 09:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında altını çizdiği terörsüz Türkiye hedefi için gözler bu hafta Meclis'te olacak. Terör örgütü PKK'lı bir grubun silah bırakmasının ardından sürecin yasal düzenlemesi için Meclis devreye giriyor. Siyasi parti temsilcileri yarın ilk toplantı için masaya oturmaya hazırlanıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süreç Komisyonu yarın toplanıyor! Terörsüz Türkiye komisyonu 51 üyeden oluşuyor
Bahçeli: Kumpas sökülüp atılmıştır
Bahçeli: Kumpas sökülüp atılmıştır
Süreç Komisyonu yarın toplanıyor!
"Süreç Komisyonu" yarın toplanıyor!
Reklam panolarıyla İstanbul’u soydular!
Reklam panolarıyla İstanbul'u soydular!
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yavaş mı?
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yavaş mı?
Putin’den Avrupa’ya hipersonik füze tehdidi
Putin'den Avrupa'ya hipersonik füze tehdidi
Türkiye’den Gazze diplomasisi
Türkiye’den Gazze diplomasisi
Türkiye Yüzyılı vizyonu neyi amaçlıyor?
“Türkiye Yüzyılı” vizyonu neyi amaçlıyor?
400 akademisyen iddiası dezenformasyon çıktı
400 akademisyen iddiası dezenformasyon çıktı
Yüksek Askeri Şura salı günü toplanıyor
Yüksek Askeri Şura salı günü toplanıyor
İsrail gözünü KKTC’ye mi dikti?
İsrail gözünü KKTC'ye mi dikti?
Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu
Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu
Denizin altında istihbarat savaşı! ABD-Rusya hattında ipler gerildi
Denizin altında istihbarat savaşı! ABD-Rusya hattında ipler gerildi
Daha Fazla Video Göster