30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Süper Kupa’da neler yaşandı? İletişim Başkanlığı’ndan önemli açıklama

Süper Kupa’da neler yaşandı? İletişim Başkanlığı’ndan önemli açıklama

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2023 16:38
Güncelleme:30.12.2023 16:41
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ertelenen Süper Kupa maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Süper Kupa’da neler yaşandı?
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller!
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Almanak Haber 2023 |2023’te fenomen furyası
Rus liderden iş birliği vurgusu!
Rus liderden iş birliği vurgusu!
AK Parti yeni yıla “Karar Mesaisi” ile giriyor!
AK Parti yeni yıla “Karar Mesaisi” ile giriyor!
Zap, Hakurk, Metina’da neler oluyor?
Zap, Hakurk, Metina'da neler oluyor?
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı!
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı!
Kazaya aşırı hız mı neden oldu?
Kazaya aşırı hız mı neden oldu?
Niğde’de hangi hizmetler yapıldı?
Niğde’de hangi hizmetler yapıldı?
Batı Şeria’da neler oluyor?
Batı Şeria'da neler oluyor?
Batı Şeria’da İsrail zulmü!
Batı Şeria'da İsrail zulmü!
Daha Fazla Video Göster