Sumud konvoyunun imdadına Türkiye yetişti! Arıza giderildi Adiago yoluna devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 08:46
Gazze'ye yardım götürürken Yunanistan'a 50 mil kala arızalanan "Adiago" adlı teknenin imdadına Türk donanması koştu. Bölgeye yönlendirilen Türk ticaret gemisinin mürettebatı arızayı giderdi tekne Gazze yoluna devam etti.
