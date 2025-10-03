Sumud filosuna terör devleti İsrail baskını! Uzman A Haber’de yorumladı

Gazze’ye umut taşıyan Sumud filosuna korsan İsrail askerleri tarafından baskın düzenledi ve aktivistler kaçırıldı. El konulan gemiler ise Aşdod Limanı’na götürüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı değerlendirdi.

