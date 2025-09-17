Sumud filosu Gazze’ye doğru ilerliyor! 2 hafta içinde Gazze’ye ulaşacak

Küresel Sumud Filosu Girit yönüne yola çıkmak için hazırlanıyor. Libya'dan "Ömer Muhtar" gemisi de Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere yola çıkıyor. 50'den fazla tekne ve geminin 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor. İsrail'in bu filoya müdahale edip etmeyeceği ise hala belirsiz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN