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Sultangazi’de öğrencilerin kız kavgası! Liseli genç öldüresiye darp edildi

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Giriş: 24.11.2023 13:43
İstanbul Sultangazi'de öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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