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Sultan Abdulhamid’in vefatının 106. yılı! Kabri başında anılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 11:26
Osmanlı İmparatorluğunun zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan sultan  2. Abdülhamid Han vefatının 106. yılında kabri başında anılıyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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