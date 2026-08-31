-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Kırgızistan'da
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Kırgızistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a vardı. Başkan Erdoğan'ın Bişkek programına ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kritik toplantı: Dengeleri nasıl değiştirecek?
Sonraki Video
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kritik toplantı: Dengeleri nasıl değiştirecek?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar