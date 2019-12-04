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04.12.2019

Şule Çet davasında karar belli oldu

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.

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