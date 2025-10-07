Suikastten müzakere masasına! Hayye ve Jabarin son anda kurtulmuştu

07 Ekim 2025, Salı

Giriş: 07.10.2025 15:49
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek için heyetler Mısır'da. Görüşmelerde Hamas'ı temsil eden isimlerden Halil El Hayye ve Zaher Jabarin İsrail'in Doha saldırısından saniyelerle kurtulmuştu. Suikasttan kurtulan o isimler şimdi müzakere masasında Gazze'nin geleceğini şekillendiriyor.
