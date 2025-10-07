07 Ekim 2025, Salı
Suikastten müzakere masasına! Hayye ve Jabarin son anda kurtulmuştu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek için heyetler Mısır'da. Görüşmelerde Hamas'ı temsil eden isimlerden Halil El Hayye ve Zaher Jabarin İsrail'in Doha saldırısından saniyelerle kurtulmuştu. Suikasttan kurtulan o isimler şimdi müzakere masasında Gazze'nin geleceğini şekillendiriyor.