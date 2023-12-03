Su ürünleri yerleştiricilerine destek! Kim ne kadar destek alacak?

Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler açıklandı. Kim, ne kadar destek alacak? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Prof. Dr. Murat Yiğit anlattı.

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