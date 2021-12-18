18 Aralık 2021, Cumartesi
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Stokçulukla mücadelede yeni dönem! 2 milyon TL ile cezayla caydırıcılık artacak
Tarlada başka, manavda başka. Üreticide başka, markette başka fiyat. Oysa ürün aynı ürün. Son haftalarda döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, temel gıda ürünlerini stokluyor ya da o ürünlere fahiş zamlar yapıyor. Peki karaborsacılığa karşı devlet hangi önlemleri alıyor? Vatandaş stokçulara karşı ne yapmalı? İşte tüm cevaplar…