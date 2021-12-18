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Stokçulukla mücadelede yeni dönem! 2 milyon TL ile cezayla caydırıcılık artacak

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Giriş: 18.12.2021 14:57
Tarlada başka, manavda başka. Üreticide başka, markette başka fiyat. Oysa ürün aynı ürün. Son haftalarda döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, temel gıda ürünlerini stokluyor ya da o ürünlere fahiş zamlar yapıyor. Peki karaborsacılığa karşı devlet hangi önlemleri alıyor? Vatandaş stokçulara karşı ne yapmalı? İşte tüm cevaplar…
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