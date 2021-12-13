Stokçuluk yapanlara kademeli ceza geliyor! 2 milyon TL’yi bulacak

Son dönemdeki stok tartışmalarının ardından Meclis’te hazırlığı süren pakete ceza artışı da girdi. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlerden ilk gruptakilere 50 bin TL ila 100 bin TL, ikinci kademedekilere ise 100 bin TL ila 2 milyon TL arasında para cezası verilecek.

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